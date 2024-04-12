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Яков Алексеев

Место рождения

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.10.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1817 ст.

Отец: Алексей Дмитриевич

Мать: Прасковья Константиновна

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.03.1839 ст.

Жена: Матрена Самойлова

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мещанинов Герасим Яковлев

Мать ребёнка: Матрена Самойлова

Смерть
Неизвестно
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