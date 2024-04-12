Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения18.10.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1817 ст.
Отец: Алексей Дмитриевич
Мать: Прасковья Константиновна
Бракосочетание
15.03.1839 ст.
Жена: Матрена Самойлова
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мещанинов Герасим Яковлев
Мать ребёнка: Матрена Самойлова
Смерть
Неизвестно