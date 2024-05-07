Шевлягина (Кочергина) Клавдия Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевлягин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесина (Шевлягина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шевлягин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Толоконникова (Шевлягина) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шевлягин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович
Смерть
1953