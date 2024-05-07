Шевлягина (Кочергина) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлягина (Кочергина) Клавдия Степановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевлягин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесина (Шевлягина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевлягин Василий Степанович

Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шевлягин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Толоконникова (Шевлягина) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шевлягин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шевлягин Василий Степанович

Смерть
1953

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