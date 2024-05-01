Шехирев Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
25.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шохирева Ирина Васильевна
Смерть
После 1926