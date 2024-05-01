Шехирев Афанасий Васильевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шехирев Василий Алексеевич

Мать: Шехирева Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохирева Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
25.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шохирева Ирина Васильевна

Смерть
После 1926

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