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Бухнер Рауль (Роман)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1905

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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1929 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1905

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Бухнер Аугуст

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937
Причина смерти: пропал безвести

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