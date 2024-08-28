Бухнер Рауль (Роман)
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1905
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1905
Отец: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
19.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1929
Сын: Бухнер Аугуст
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937
Причина смерти: пропал безвести