Донюш Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Донюш Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.09.1924
Сын: Донюш Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Свиридова (Донюш) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич
Смерть
1933