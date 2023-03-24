Донюш Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донюш Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донюш Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Донюш Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.09.1924

Сын: Донюш Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Свиридова (Донюш) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Донюш Григорий Дмитриевич

Смерть
1933

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