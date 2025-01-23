Кочкина (Пироговская) Мария Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения29.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928
Бракосочетание
20.04.1954
Муж: Кочкин Иван Егорович
Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Докукина (Кочкина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Попова (Кочкина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.06.1964
Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
16.06.1969
Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно