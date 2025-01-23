Кочкина (Пироговская) Мария Пантелеевна 29.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочкина (Пироговская) Мария Пантелеевна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

29.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928

Отец: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Мать: Пироговская (Слободчикова) Мария Павловна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
20.04.1954

Муж: Кочкин Иван Егорович

Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Докукина (Кочкина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Попова (Кочкина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Кочкин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1969

Сын: Кочкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кочкин Иван Егорович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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