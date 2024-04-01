Галактионова (Галямина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Галямина) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Галямин Иван Николаевич

Мать: Галямина Ксения Антоновна

Бракосочетание
17.04.1874

Муж: Галактионов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Галактионов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Галактионов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Галактионов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1888

Сын: Галактионов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1892

Сын: Галактионов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович

Смерть
1913
Курган, город Курган, Курганская область
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