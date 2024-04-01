Галактионова (Галямина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1913
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Галямин Иван Николаевич
Бракосочетание
17.04.1874
Рождение ребёнка
1876
Сын: Галактионов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Галактионов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Галактионов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1888
Сын: Галактионов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1892
Сын: Галактионов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Галактионов Николай Михайлович
Смерть
1913
Курган, город Курган, Курганская область