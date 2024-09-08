(Истомина) Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Клавдия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Матвей Макарыч

Мать: Истомина (Попова) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2021

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