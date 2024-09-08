(Истомина) Клавдия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Матвей Макарыч
Мать: Истомина (Попова) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2021