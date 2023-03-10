Шемонаев Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти02.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Сергей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1948
Дочь: Кирисилидзе (Шемонаев) Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Шемонаев Сергей Семёнович
Смерть
02.04.1961