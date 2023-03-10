Шемонаев Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.04.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Сергей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
11.01.1948

Дочь: Кирисилидзе (Шемонаев) Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Шемонаев Сергей Семёнович

Смерть
02.04.1961

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