Пошлов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошлов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2011
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область

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