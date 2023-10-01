Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна

Место рождения

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.

Дата рождения

06.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич

Мать: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марталог Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Марталог Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич

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