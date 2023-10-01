Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна
Место рожденияг.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.
Дата рождения06.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
07.04.1963
Сын: Марталог Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Марталог Владимир Моисеевич