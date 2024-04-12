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Семенов Олег Владимирович

Место рождения

Горловка

Дата рождения

09.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Киященко) Елена Филипповна

Рождение ребёнка
17.04.1986

Сын: Семенов Владимир Олегович

Мать ребёнка: Семенова (Киященко) Елена Филипповна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
06.07.1987

Сын: Семенов Константин Олегович

Мать ребёнка: Семенова (Киященко) Елена Филипповна

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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