Семенов Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1986
Сын: Семенов Владимир Олегович
Мать ребёнка: Семенова (Киященко) Елена Филипповна
Рождение ребёнка
06.07.1987
Сын: Семенов Константин Олегович
Мать ребёнка: Семенова (Киященко) Елена Филипповна