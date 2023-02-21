Солодянкина Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Солодянкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ?
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно