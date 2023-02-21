Солодянкина Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Солодянкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: ?

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Василий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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