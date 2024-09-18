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Белянин Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Белянин Тимофей Самуилов

Мать: Белянина ?

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Белянин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Белянин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна

Согласно записи в МК от 22 октября 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Белянина) Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна

Смерть
Около 1937

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