Белянин Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Белянин Тимофей Самуилов
Мать: Белянина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белянина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Белянин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1911
Сын: Белянин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна
Согласно записи в МК от 22 октября 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Белянина) Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белянина Елена Ивановна
Смерть
Около 1937