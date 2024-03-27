Бомштейн (Бомштейн) Хаита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБомштейн (Бомштейн) Хаита

Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бомштейн Хаим

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

с.Захарово Красночикойского района
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Барзда Вера

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Вольфович Рива Ароновна

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Zakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бомштейн Исай Аронович

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

С. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величанский Раиса

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close