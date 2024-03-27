Бомштейн (Бомштейн) Хаита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бомштейн Хаим
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
с.Захарово Красночикойского района
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Барзда Вера
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Вольфович Рива Ароновна
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Zakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
С. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величанский Раиса
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Смерть
Неизвестно