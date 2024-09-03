Юрасов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти31.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Юрасов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Мариэта Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.03.1944
г. Тернополь, ул. Микулинецкая, город. кл., воинский уч. Могила могила 3