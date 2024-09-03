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Юрасов Петр Николаевич

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Место рождения

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

31.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Юрасов Николай

Мать: не указана

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Мариэта Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.03.1944
г. Тернополь, ул. Микулинецкая, город. кл., воинский уч. Могила могила 3

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