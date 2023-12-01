Кулакова (Вырдина) Елизавета Димитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вырдин Димитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Петр Никитич
Рождение ребёнка
27.03.1936
Дочь: Морозова (Кулакова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Кулаков Петр Никитич
Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно