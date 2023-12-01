Кулакова (Вырдина) Елизавета Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Вырдина) Елизавета Димитриевна

Место рождения

Уткино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вырдин Димитрий

Мать: не указана

Уткино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Петр Никитич

Рождение ребёнка
27.03.1936

Дочь: Морозова (Кулакова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Кулаков Петр Никитич

Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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