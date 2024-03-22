Рузанов (Рюся) Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов (Рюся) Петр Матвеевич

Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

02.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893

Отец: Рюся Матвей Самоилов

Мать: Рюся Юлиана Фридрихова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп. Степан Матвеев Халикайнен, Екатерина Давыдова Хусман Св-во 7. 11. 46
Рождение ребёнка
02.01.1921

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Татьяна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1923

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Татьяна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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