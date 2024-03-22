Рузанов (Рюся) Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893
Отец: Рюся Матвей Самоилов
Мать: Рюся Юлиана Фридрихова
Восп. Степан Матвеев Халикайнен, Екатерина Давыдова Хусман Св-во 7. 11. 46
Рождение ребёнка
02.01.1921
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
22.03.1923
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно