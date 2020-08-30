Пошелюзный Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПошелюзный Геннадий Дмитриевич

Пошелюзный Геннадий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1938

Дата смерти

30.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938

Отец: Пошелюзный Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Пошелюзный Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина Степановна

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Пошелюзный Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина Степановна

Смерть
30.08.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close