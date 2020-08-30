Пошелюзный Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1938
Дата смерти30.08.2020
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938
Отец: Пошелюзный Дмитрий
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Пошелюзный Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина Степановна
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Пошелюзный Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина Степановна
Смерть
30.08.2020