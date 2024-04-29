Колодяжная Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Серафима Герасимовна
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колодяжный Петр Герасимович
Отец ребёнка: Колодяжный Герасим
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно