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Колодяжная Мелания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Серафима Герасимовна

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Рождение ребёнка
1902

Сын: Колодяжный Петр Герасимович

Отец ребёнка: Колодяжный Герасим

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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