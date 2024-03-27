Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1909

Дата смерти

15.10.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909

Отец: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Мать: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Усманов Хаким Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Хамза Шакирович

Смерть
15.10.1989
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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