Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Место рождения
Дата рождения15.09.1909
Дата смерти15.10.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909
Рождение ребёнка
20.01.1927
Отец ребёнка: Усманов Хамза Шакирович
Рождение ребёнка
01.06.1931
Рождение ребёнка
19.07.1933
Рождение ребёнка
02.02.1947
Рождение ребёнка
21.01.1952
Рождение ребёнка
09.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно