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Коровницкий Павел Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Коровницкий Петр Иванов

Мать: Елисавета Ильина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Михайло Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Николай Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Александр Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Константин Павлов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк, паномарь Златоустовская в Коровниках
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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