Коровницкий Павел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Коровницкий Петр Иванов
Мать: Елисавета Ильина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михайло Павлов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Николай Павлов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Александр Павлов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Константин Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк, паномарь Златоустовская в Коровниках
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно