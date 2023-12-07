Ефимов Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1930
Дата смерти17.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянушнова Ефимова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Ефимова Быстрякова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
01.02.1961
Сын: Ефимов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ефимова Быстрякова Антонина Семеновна
Смерть
17.09.1991