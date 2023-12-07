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Ефимов Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1930

Дата смерти

17.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянушнова Ефимова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Ефимова Быстрякова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Сын: Ефимов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ефимова Быстрякова Антонина Семеновна

Смерть
17.09.1991

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