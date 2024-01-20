Малютин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малютин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Нина Александровна
Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна