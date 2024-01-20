Малютин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малютин Виктор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Нина Александровна

Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Малютина Светлана Алексеевна

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