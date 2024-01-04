Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смерти04.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: Назаров Фома Васильевич
Мать: Назарова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашенцев Виктор
Рождение ребёнка
09.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашенцев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашенцев Виктор
Смерть
04.01.2024