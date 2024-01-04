Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенцева (Кирина) Евдокия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

04.01.2024

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: Назаров Фома Васильевич

Мать: Назарова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашенцев Виктор

Рождение ребёнка
09.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашенцев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашенцев Виктор

Смерть
04.01.2024

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