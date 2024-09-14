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Голикова Татьяна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1997

Муж: Голиков Алексей Борисович

Рождение ребёнка
14.03.2003

Дочь: Голикова Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович

Рождение ребёнка
14.09.2006

Сын: Голиков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович

Рождение ребёнка
28.02.2017

Дочь: Голикова Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович

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