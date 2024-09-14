Голикова Татьяна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1997
Рождение ребёнка
14.03.2003
Дочь: Голикова Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович
Рождение ребёнка
14.09.2006
Сын: Голиков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович
Рождение ребёнка
28.02.2017
Дочь: Голикова Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: Голиков Алексей Борисович