Немков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Немков Яков Кириллович
Мать: Немкова Агафья
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Немков Парфен Или Перфил Васильевич
Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Фекла Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно