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Немков Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Немков Яков Кириллович

Мать: Немкова Агафья

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Немков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Немков Парфен Или Перфил Васильевич

Мать ребёнка: Немкова Фекла Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Фекла Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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