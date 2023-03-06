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Головина Домника Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Головина) Стефанида Захаровна

Отец ребёнка: Головин Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Головин Филипп Захарович

Отец ребёнка: Головин Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Головин Кирилл Захарович

Отец ребёнка: Головин Захарий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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