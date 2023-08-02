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Мысиков Павел Лукьянович
Мысиков Павел Лукьянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Мысиков Лукьян Митрофанович
Между 1850 и 1880 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Мысиков Лукьян Митрофанович
Мать: не указана
Смерть
1943
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