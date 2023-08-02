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Мысиков Павел Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Между 1850 и 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мысиков Лукьян Митрофанович

Мать: не указана

Смерть
1943
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