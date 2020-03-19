Мелехова Агафья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова Агафья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1931

Дата смерти

19.03.20

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.03.20
Рождение
27.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1932

Дочь: Ефремкина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1951

Дочь: Декушева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Хадкевич Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Мелехов Александр Иванович

Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович

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