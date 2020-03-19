Мелехова Агафья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1931
Дата смерти19.03.20
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.03.20
Рождение
27.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1932
Дочь: Ефремкина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1951
Дочь: Декушева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Хадкевич Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1956
Сын: Мелехов Александр Иванович
Отец ребёнка: Мелехов Иван Федорович