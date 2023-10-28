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Анжела
Анжела
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Древо
Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ольга
Дети
Варвара
Егор
Добавил:
АН
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Егор
Отец ребёнка: не указан
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