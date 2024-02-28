Чистова Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Чистов Алексей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистов Алексей Федоров

Рождение ребёнка
04.03.1896

Дочь: (Чистова) Ираида

Отец ребёнка: Чистов Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно

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