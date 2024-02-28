Чистова Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Чистов Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1896
Дочь: (Чистова) Ираида
Отец ребёнка: Чистов Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно