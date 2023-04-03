(Яковлева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Яковлев Денис

Мать: Мария

Бракосочетание
1936

Муж: Акинин Алексей

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акинин Алексей

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акинин Алексей

Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акинин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
похоронена в Старомарьевке
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