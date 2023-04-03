(Яковлева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Яковлев Денис
Мать: Мария
Бракосочетание
1936
Муж: Акинин Алексей
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
После 1940
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
похоронена в Старомарьевке