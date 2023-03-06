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Головина Неонилла Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Головин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головин Никон Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Головина) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Головин Максим Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Головина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Головина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Головина) Ефвимия Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Головина) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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