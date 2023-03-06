Головина Неонилла Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Головина) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Головина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Головина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Головина) Ефвимия Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Головина) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно