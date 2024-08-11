Жигачев Алексей Алексеевич
Место рожденияРоссийская Империя, Екатеринослав
Дата рождения09.11.1870
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870
Отец: Жигачев Алексей Давыдович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: (Жигачева) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна
Рождение ребёнка
09.10.1908
Сын: Жигачев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна
Смерть
1920