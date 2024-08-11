Жигачев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигачев Алексей Алексеевич

Жигачев Алексей Алексеевич

Место рождения

Российская Империя, Екатеринослав

Дата рождения

09.11.1870

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870

Отец: Жигачев Алексей Давыдович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна

Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: (Жигачева) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна

Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Жигачев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна

Смерть
1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.