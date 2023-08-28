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Крушинский Иван Петров

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Крушинский Пётр Васильев

Мать: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Ксения Петрова

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Крушинский Пётр Иванов

Мать ребёнка: Крушинская Ксения Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1825 ст.

Сын: Крушинский Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Крушинская Ксения Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская ц. ГАСО Ф.6. Оп.1. Д.62. Л.1046об.
Смерть
После 1858 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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