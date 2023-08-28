Крушинский Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Крушинский Пётр Васильев
Мать: Крушинская Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Ксения Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1825 ст.
Сын: Крушинский Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Крушинская Ксения Петрова
Симеоно-Аннинская ц. ГАСО Ф.6. Оп.1. Д.62. Л.1046об.
Смерть
После 1858 ст.