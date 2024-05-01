Шадрухин Павел Яковлевич
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шадрухин Яков Федорович
Мать: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шадрухин) Аксинья Павловна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шадрухин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно