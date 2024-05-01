Шадрухин Павел Яковлевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Павел Яковлевич

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шадрухин Яков Федорович

Мать: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шадрухин) Аксинья Павловна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шадрухин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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