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Филлип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Василий Наумович

Мать: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Мавра Филлиповна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Гавриил Филлипович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Ольга Филлиповна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1851 ст.
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