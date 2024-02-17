Филлип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Василий Наумович
Мать: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Мавра Филлиповна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Гавриил Филлипович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Ольга Филлиповна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1851 ст.