Якимчук Андрей Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимчук Андрей Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимчук (Панова) Александра Тимофеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимчук (Панова) Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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