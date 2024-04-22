Куликова (Петрова) Фотиния Петрова
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф230.Оп11-5.Д1224. Стр.101об. Жених д.Исаково, 20 лет. Поручители по жениху - крестьяне д. Исаково Иван Куликов и д.Савельево Андрей Егоров Нилов. Невеста д.Долгополье, 21 год. Поручители - кр-не д. Д... Показать все
Смерть
Неизвестно