Куликова (Петрова) Фотиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Петрова) Фотиния Петрова

Место рождения

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Куликов Николай Иванович

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф230.Оп11-5.Д1224. Стр.101об. Жених д.Исаково, 20 лет. Поручители по жениху - крестьяне д. Исаково Иван Куликов и д.Савельево Андрей Егоров Нилов. Невеста д.Долгополье, 21 год. Поручители - кр-не д. Д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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