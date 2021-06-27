Михалев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалев Владимир Николаевич

Михалев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1956

Дата смерти

27.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1980

Сын: Михалев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1985

Дочь: Романова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1989

Дочь: Михалева Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна

Смерть
27.06.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.