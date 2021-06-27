Михалев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1956
Дата смерти27.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1980
Сын: Михалев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1985
Дочь: Романова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1989
Дочь: Михалева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Михалева Ольга Ивановна
Смерть
27.06.2021