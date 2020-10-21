Зажимарова (Мусорина) Валентиновна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти21.10.2020
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928
Рождение ребёнка
17.12.1953
Дочь: Шорникова Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Иванищев Валентин
Новоматвеевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.10.1966
Дочь: Малина Елена Александровна
Отец ребёнка: Зажимаров Александр Емельянович
Бракосочетание
1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванищев Валентин
Смерть
21.10.2020