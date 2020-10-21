Зажимарова (Мусорина) Валентиновна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зажимарова (Мусорина) Валентиновна Алексеевна

Место рождения

Половинкино, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: Мусорин Алексей Васильевич

Мать: Мусорина Анастасия Емельяновна

Половинкино, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.12.1953

Дочь: Шорникова Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Иванищев Валентин

Новоматвеевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.10.1966

Дочь: Малина Елена Александровна

Отец ребёнка: Зажимаров Александр Емельянович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
1969

Муж: Зажимаров Александр Емельянович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванищев Валентин

Смерть
21.10.2020
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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