Мазильников Афанасий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазильников Афанасий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Межонова (Мазильникова) Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мазильников Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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