Мазильников Афанасий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мазильников Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно