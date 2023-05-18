Жабин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.04.1924
Дата смерти20.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Осуждение
08.02.1930
Жабин Николай [Иванович], дата рождения (возраст) - 5, степень родства к главе семьи - сын, Варненский район Лейпцигский сельсовет, документ основание - Постановление общего собрания Лейпцигского сель... Показать все
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина (Бундеко) Екатерина
Рождение ребёнка
28.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина (Бундеко) Екатерина
Смерть
20.08.1975