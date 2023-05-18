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Жабин Николай Иванович

Место рождения

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.04.1924

Дата смерти

20.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924

Отец: Жабин Иван Афанасьевич

Мать: Жабина (Мальцева) Татьяна Витальевна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина (Бундеко) Екатерина

Осуждение
08.02.1930
Жабин Николай [Иванович], дата рождения (возраст) - 5, степень родства к главе семьи - сын, Варненский район Лейпцигский сельсовет, документ основание - Постановление общего собрания Лейпцигского сель... Показать все
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина (Бундеко) Екатерина

Рождение ребёнка
28.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина (Бундеко) Екатерина

Смерть
20.08.1975

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