Тюрина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1948
Дочь: Тюрина Ида Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно