Тюрина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1948

Дочь: Тюрина Ида Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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