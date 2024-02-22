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Быков Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953

Отец: Быков Виктор Васильевич

Мать: Быкова (Клюшникова) Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Игнашева) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1974

Дочь: Быкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Быкова (Игнашева) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1980

Сын: Быков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Быкова (Игнашева) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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