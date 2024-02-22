Быков Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1974
Дочь: Быкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Быкова (Игнашева) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1980
Сын: Быков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Быкова (Игнашева) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно