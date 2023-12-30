Антонова Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смерти07.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Фёдор Макарович
Мать: Мария Евдокимовна
Бракосочетание
09.11.1852 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.
Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович
Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.
Сын: Антонов Яков Никитич
Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович
Рождение ребёнка
04.06.1864 ст.
Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович
Смерть
07.05.1900 ст.