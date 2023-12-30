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Антонова Анна Фёдоровна

Место рождения

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

07.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Фёдор Макарович

Мать: Мария Евдокимовна

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1852 ст.

Муж: Антонов Никита Антонович

Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.

Сын: Антонов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.

Сын: Антонов Павел Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.

Сын: Антонов Яков Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1864 ст.

Сын: Антонов Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Антонов Никита Антонович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.05.1900 ст.
Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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