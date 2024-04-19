Бакулина Синклитики́Я Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Бакулина (Бакулина) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Бакулина) Степанида Тихоновна
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
28.03.1857
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович
Смерть
Неизвестно