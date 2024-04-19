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Бакулина Синклитики́Я Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Бакулин Тихон Евдокимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бакулин Яков Тихонович

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бакулин Степан Тихонович

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Бакулина (Бакулина) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Бакулина) Степанида Тихоновна

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1857

Сын: Бакулин Ларион Тихонович

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бакулин Маркел Тихонович

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бакулин Федор Тихонович

Отец ребёнка: Бакулин Тихон Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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