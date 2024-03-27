Сабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Калидуллов Хамидулла
Мать: Калидуллова Хайриба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуриманова (Аляутдинова) Мɵнирǝ
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Мǝрьям
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Хǝдичǝ
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Нурмɵхǝммǝт
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Умǝр
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сабиров Усман
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Шарафетдинова (Сабирова) Зɵлǝйхǝ
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
10.09.1910
Сын: Сабиров Фейзрахман
Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин
Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно