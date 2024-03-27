Сабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан

Сабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Калидуллов Хамидулла

Мать: Калидуллова Хайриба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуриманова (Аляутдинова) Мɵнирǝ

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Мǝрьям

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Хǝдичǝ

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Нурмɵхǝммǝт

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Умǝр

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сабиров Усман

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Шарафетдинова (Сабирова) Зɵлǝйхǝ

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Рождение ребёнка
10.09.1910

Сын: Сабиров Фейзрахман

Отец ребёнка: Сабиров Аляутдин

Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.