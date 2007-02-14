Герасименко Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1936
Дата смерти14.02.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1936
Отец: Герасименко Александр Павлович
Мать: Герасименко Федора
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Ложкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Герасименко Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Герасименко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Герасименко Людмила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2007