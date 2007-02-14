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Герасименко Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1936

Дата смерти

14.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1936

Отец: Герасименко Александр Павлович

Мать: Герасименко Федора

Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Ложкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Герасименко Людмила Андреевна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Герасименко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Герасименко Людмила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Людмила Андреевна

Смерть
14.02.2007
Оус, Ивдельский, Свердловская область
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